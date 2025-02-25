В Кремле услышали извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле услышали и приняли извинения президента Сербии Александра Вучича за поддержку европейской резолюции ООН по Украине. Господин Вучич говорил, что страна совершила ошибку, проголосовав за документ.

«Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

24 февраля Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одну подготовили США, другую — Евросоюз и Украина. В американской версии документа звучит призыв к завершению конфликта на Украине, в европейской — осуждение действий России.

Сербия на голосовании поддержала европейскую резолюцию. Александр Вучич говорил, что совершил ошибку, так как, «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать». По его словам, Сербия должна была воздержаться от голосования по обеим версиям документа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Две резолюции для одной Украины».