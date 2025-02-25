100 лет стилю ар-деко

Скоро исполняется ровно 100 лет с момента открытия в парижском Гран-пале Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности. Она длилась полгода, с апреля по октябрь 1925-го, и занимала площадь в 23 гектара. Более 20 национальных павильонов, среди участников был и Советский Союз, разместились под сводами Большого дворца, а также вдоль набережной Сены, на эспланаде перед Домом инвалидов, на мосту Александра III и демонстрировали публике свои достижения в области дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Масштабная экспозиция стала кульминацией развития нового стиля и дала ему название ар-деко (сокращение от Arts Decoratifs). Оно в полной мере отразило дух времени с его увлечением экзотикой и древними цивилизациями, авангардом и техническими новшествами. Фундаментальное стилевое направление охватило весь мир от Нью-Йорка до Шанхая, а его элементы проявлялись в дизайне автомобилей и предметов интерьера, в моде и архитектуре, театральной сценографии и, конечно, ювелирном искусстве. Историки стиля до сих пор гадают, почему даже спустя столетие ар-деко не теряет своей художественной мощи и актуальности.

На ювелирном языке ар-деко означает строгость и гармонию, ясные геометрические формы и симметрию, использование новых материалов и ярких контрастов. Эти приметы стиля мы находим у Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Mauboussin и других больших ювелиров XX столетия. Эти же принципы используют и современные российские дизайнеры украшений.

Epic Jewellery

В 2025-м бренд показывает новую коллекцию в честь 100-летия ар-деко. Украшения NeoDeco (пока выпущено одно кольцо) посвящены юбилею легендарного стиля ар-деко, но с другой стороны — это эксперимент: «Что было бы, если бы ар-деко появился не в начале XX, а в начале XXI века? Если бы название ему дали не на знаменитой всемирной выставке в Париже 1925 года, а в 2025 году». На эти вопросы отвечает креативный директор Анна Минакова: «Отмечая 100-летие стиля ар-деко, мы ни в коей мере не пытаемся повторить или скопировать его. Одним из методов сделать что-то совсем иное становится использование современных методов и технологий, недоступных художникам и мастерам того времени. Мы работали с одним из приложений искусственного интеллекта, которое на основании наших набросков и словесных описаний составило эскиз украшения». Кольцо «Пирамида», созданное в соавторстве с искусственным интеллектом,— это идеальный квадрат из белого золота, поделенный на четыре сектора, в которых прямые бриллиантовые линии чередуются с фрагментами черной эмали. В самом центре сверкает желто-коричневый бриллиант 0,88 карата. Так выглядит ар-деко сегодняшнего дня.

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Ilgiz F.

«Понятие ар-деко — это целая эпоха. Это необычный стиль, объединивший в себе орнаментальную роскошь и продуманную структуру, восточную экзотику и европейскую неоклассику. В ювелирном искусстве 1920–1930-х годов он был особенно великолепен. До сих пор завораживают ритмы его ломаных линий и контрастные сочетания цветов. Мне всегда хотелось создать нечто подобное, но узнаваемо свое»,— говорит Ильгиз Фазулзянов. В его украшениях, вдохновленных природой, удивительным образом сочетаются живые растительные линии стиля ар-нуво и строгие силуэты ар-деко. Этот особый визуальный язык считывается во многих произведениях, запечатлевших красоту природы в геометрических формах: в броши-фиалке, кольце-репейнике, абсолютно симметричной подвеске «Змеи». Даже несмотря на идеальные формы, природа в творениях Ильгиза не умирает: движение заметно даже в графичной броши «Перелетные птицы» из резного халцедона.

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Parure Atelier

Геммолог ювелирного ателье Юнна Алиева связывает расцвет стиля ар-деко с техническими изобретениями в ювелирном деле. «В начале XX века стремительно развивалось искусство огранки драгоценных камней: новые виды появлялись благодаря новым техническим возможностям. Привычная круглая форма бриллианта была доведена до идеальных пропорций только в 1919 году математиком и огранщиком Марселем Толковски. Бриллиантам стали придавать причудливые, фантазийные силуэты полумесяцев, щитов, трапеций, триллионов. Но знаковой огранкой той эпохи становится ступенчатая. Это перекликается с популярностью кубизма в изобразительном искусстве: художники уходят от академической живописи и натуралистичности к геометрии и лаконичным формам». Классическим образцом кольца ар-деко в Parure Atelier считают композицию с акцентом на крупном камне насыщенного цвета и контрастной оправой, инкрустированной бриллиантами фантазийных огранок.

«Подобная концепция ювелирного искусства не теряет популярности и сегодня. Изумруды, сапфиры, аквамарины, шпинель, танзаниты в огранке "октагон" уже не смелый эксперимент, а классика,— говорит Алиева.— В качестве боковых камней выступают не только бриллианты, но и цветные камни, например танзаниты и цавориты, месторождения которых были открыты во второй половине XX века».

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Liza Borzaya

Для креативного директора компании Елизаветы Борзуновой ар-деко — это в первую очень четкие линии и формы плюс цветовой контраст. «Самым популярным контрастом являются черные элементы на фоне любых цветных камней — в нашем случае это черная горячая эмаль. Но контрастом также является и сочетание камней ярких оттенков — например, мы совмещаем изумруд и танзанит, добавляя бриллианты и эмаль». Добавим, что в таких украшениях, как правило, используются крупные драгоценные камни ступенчатых огранок — «октагон» или «багет». В коллекции «Классика» элементы черной эмали подчеркивают геометрию 19,5-каратного аквамарина или 16,5-каратного танзанита в обрамлении бриллиантов. Линия Emerald Dreams включает украшения ар-деко с изумрудами разного размера.

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Нина Спиридонова