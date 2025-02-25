Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 6,5%, COVID-19 — снизилась на 10,2%

На неделе с 17 по 23 февраля заболеваемость ОРВИ в России выросла на 6,5%, заболеваемость COVID-19 снизилась на 10,2%, следует из данных Роспотребнадзора. Число случаев ОРВИ увеличилось до 993 тыс., COVID-19 — 5,9 тыс.

Из сообщения ведомства следует, что число госпитализаций с ОРВИ увеличилось в 30 регионах на 30%. В целях предотвращения распространения инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах, 100 дошкольных учреждений в 30 регионах.

На предыдущей неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 7,7%, заболеваемость коронавирусом снизилась на 8,3%.

Полина Мотызлевская