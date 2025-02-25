С 2014 года Вашингтон направил порядка $510 млн на формирование прозападного мышления в Киеве. Проект получил название «Инициатива по укреплению уверенности Украины» (UCBI). Данные отчетов Агентства США по международному развитию (USAID), которое занималось финансированием этой программы, проанализировало «РИА Новости».

Уточняется, что для третьего и четвертого этапов UCBI в феврале 2022 года USAID заключило два дополнительных контракта с международной компанией Chemonics International. Стоимость соглашений составила $180,2 млн и $252 млн. Судя по информации USAspending.gov, общая сумма, выделенная на первые два этапа UCBI,— $78,2 млн.

Цель проекта определяется как «укрепление национального единства и поддержка реформ, направленных на евроатлантический курс Украины». О партнере USAID известно, что, помимо развития глобальных инициатив, его представители связаны с «Белыми касками» в Сирии и афганскими террористическими группировками.

В начале второго президентского срока Дональд Трамп вместе с миллиардером Илоном Маском (глава Департамента эффективности госуправления) запустили механизм ликвидации USAID, назвав агентство преступной организацией. Вчера сообщалось, что нынешнее руководство USAID ночной рассылкой уволило 2 тыс. сотрудников, а около 1 тыс.— отправило в оплачиваемый отпуск.

Подробности — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».