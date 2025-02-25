МВД рассказало о рассчитанных на молодежь схемах интернет-мошенничеств

МВД России предупредило, что интернет-мошенники адаптировали своих схемы под молодежь, в том числе студентов. Злоумышленники ставят целью получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». МВД снова призвало никому не передавать коды из смс-сообщений.

О новой схеме рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. Мошенники звонят студенту или учащемуся от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. Для этого они просят назвать код авторизации. Злоумышленники при этом «оказывают психологическое воздействие», из-за чего молодежь паникует и теряет критичность мышления, уточнили в УБК.

Когда жертва убеждена во взломе, «подключаются фейковый Росфинмониторинг или следователь», в одном случае также фигурировали сотрудники Роспотребнадзора. Сам способ хищения варьируется: жертву могут попросить сфотографировать банковскую карту с обратной стороны «для приобщения к заявлению» или снять деньги со счетов и передать «курьеру для защиты», передает ТАСС.

В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января 2024 года, сообщил «Ъ» замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов. По результатам совместной работы МВД и Центробанка прирост мошенничества упал с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024-м.

Подробности — в материале «Ъ» «Перемены на линии фрода».