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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 45 лет фигуристу, заслуженному мастеру спорта РФ, олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира Алексею Ягудину

Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Ягудин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

— Дорогой Леша, поздравляю с днем рождения! Желаю тебе, твоей маме и семье прежде всего здоровья. И чтобы твоя жизнь была наполнена новыми проектами, новой работой, всегда интересной, вдохновляющей тебя. Твоя ТАТ.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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