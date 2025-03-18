Дни рождения
Сегодня исполняется 45 лет фигуристу, заслуженному мастеру спорта РФ, олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира Алексею Ягудину
Алексей Ягудин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова:
— Дорогой Леша, поздравляю с днем рождения! Желаю тебе, твоей маме и семье прежде всего здоровья. И чтобы твоя жизнь была наполнена новыми проектами, новой работой, всегда интересной, вдохновляющей тебя. Твоя ТАТ.