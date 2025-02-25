Макрон: 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил телеканалу Fox News, что 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины. По его словам, войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать «в качестве гарантии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я говорил с 30 лидерами Европы и нашими союзниками, многие из которых готовы стать частью такой сделки»,— заявил он. По его словам, эти страны ждут сигнала поддержки от США в случае нарушения Россией договоренностей.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как писала WSJ, 27 февраля представит президенту США Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских военнослужащих на Украине. Господин Стармер хотел бы заручиться поддержкой США, в случае опасности для европейских миротворцев.