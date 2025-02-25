Банки снижают ставки по вкладам в ожидании смягчения политики ЦБ

В конце февраля ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках обновили многомесячные минимумы, что связано с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка. Это следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», с которыми ознакомился «Ъ». Средние ставки по трехмесячным вкладам составили 20,94% годовых, что является самым низким показателем с третьей декады ноября 2024 года. Снижение ставок наблюдается и по долгосрочным вкладам, где средняя доходность на шесть месяцев составила 21,19% годовых, а на 12 месяцев — 20,27%.

С начала года ставки по вкладам уверенно снижаются, потеряв более 1 процентного пункта за неполные два месяца. Это происходит на фоне смягчения ДКП ЦБ, который ранее проводил жесткую политику, повышая ключевую ставку до 21% в 2024 году. Однако в последние месяцы регулятор взял паузу для оценки влияния своих решений, что создало предпосылки для снижения ставок.

Крупнейшие банки, такие как Сбербанк и МТС-банк, уже подтвердили намерение снизить ставки по вкладам в марте. Эксперты ожидают, что вторая половина года принесет дальнейшее снижение ключевой ставки, что также повлияет на доходность вкладов. В условиях снижения ставок банки стремятся избежать излишнего давления на свои доходы, что приводит к более быстрому снижению ставок по долгосрочным вкладам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депозиты теряют процент».