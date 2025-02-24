ESPN: судью отстранили на полгода за просьбу автографа у Месси

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) приняла решение о дисквалификации футбольного судьи Марко Антонио Ортиса на шесть месяцев. До этого мексиканский судья попросил автограф у футболиста Лионеля Месси после матча. Как сообщает ESPN, автограф предназначался родственнику арбитра.

Господин Ортиса обратился к Месси после матча Кубка между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» 19 февраля. Тогда встреча завершилась победой команды «Интер Майами» со счетом 1:0. Месси был единственным, кому удалось забить гол. Следующая игра между командами состоится 25 февраля.

CONCACAF расценила шаг судьи как несоответствие кодексу поведения и отстранила его от судейства. Как сообщает издание, Марко Антонио Ортиса признал ошибку, извинился и согласился с решением конфедерации. Несмотря на отстранение, господину Ортису позволено продолжать судить матчи в Мексике. В случае повторного нарушения арбитр будет отстранен от судейства навсегда.