Военком попал в десятку

В Нижнем Новгороде судят бывшего военного комиссара Советского и Нижегородского районов города Анвяра Хусиянова. Ему вменяют девять эпизодов получения взяток по 100–150 тыс. руб. за освобождение призывников от срочной службы. Анвяр Хусиянов полностью признал вину и попросил вынести приговор в особом порядке, но при этом рассчитывает, что по медицинским показателям его освободят от наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начался процесс по уголовному делу Анвяра Хусиянова, который в 2021–2024 годах являлся военным комиссаром Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода. 62-летний полковник в отставке — кадровый военный, награжденный в том числе орденом Мужества и медалью «За отвагу». В Нижнем Новгороде он сначала возглавлял военкомат Ленинского района, с 2011 года при сити-менеджере Олеге Кондрашове несколько лет проработал управляющим делами городской администрации, после чего вернулся в систему военного комиссариата.

Как следовало из краткого обвинительного заключения, за четыре года на своем посту он получил девять взяток через посредника.

Суммы от 100 тыс. до 150 тыс. руб. призывники передавали за освобождение от военной службы и последующее получение военных билетов с категорией «В» (ограниченно годен).

По данным следствия, желающих не служить в армии срочную службу молодых нижегородцев подыскивал другой бывший работник военкомата, ранее являвшийся старшим помощником одного из начальников отделений. Пенсионер Минобороны, не имевший постоянного заработка, был хорошо знаком с врачами, проводившими медкомиссии в военкомате и с самим Анвяром Хусияновым, который был зампредом призывной комиссии и, по выражению гособвинителя, «наладил деловые связи» в этой системе.

Полученные от призывников наличные посредник приносил к дому военкома на Казанской набережной и отдавал у подъезда. Уголовное дело в отношении посредника в передаче взяток расследуется отдельно, пояснил в суде гособвинитель. Последний эпизод передачи взятки в августе 2024 года был уже контролируемым «оперативным экспериментом»: от призывника по фамилии Савельев передали часть взятки мечеными купюрами. Анвяр Хусиянов был задержан на своем рабочем месте. Два месяца он провел в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.

Полковник Хусиянов вину в девяти эпизодах получения взяток признал в полном объеме. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, дав признательные показания и сообщив о роли в преступлениях других лиц, в частности посредника в передаче взяток.

Кроме того, бывший военный комиссар попросил суд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, что гарантирует минимальный срок. Впрочем, защита попросила направить Анвяра Хусиянова на медицинское освидетельствование.

По словам адвоката Алексея Скворцова, у бывшего военкома в последние месяцы ухудшилось состояние здоровья, а «заболевание опорно-двигательного аппарата» (пришел с костылем) может входить в перечень болезней, которые препятствуют аресту и отбыванию реального срока заключения.

Ходатайство адвоката об освидетельствовании бывшего военного комиссара судья Константин Иванов рассмотрит на следующем заседании в марте. Пока обвиняемому продлили срок домашнего ареста, от комментариев Анвяр Хусиянов и его защитники отказались.

Роман Кряжев