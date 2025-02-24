Публикациям не нашли оправдания

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу главы признанного иностранным агентом Сахаровского центра Сергея Лукашевского, заочно осужденного на восемь лет колонии за фейки о российской армии с запретом администрировать интернет-ресурсы. Прошлой осенью суд признал его виновным по ст. 207.3 УК РФ за посты в соцсети и комментарии на YouTube по поводу Вооруженных сил РФ, противоречащие официальной позиции Минобороны. Защита проживающего в Берлине эмигранта, объявленного в международный розыск, настаивала, что в его действиях нет состава преступления. Адвокаты утверждали, что информацию для своих публикаций правозащитник брал с официального сайта ООН и лишь выражал свое мнение о событиях на Украине. Тем не менее апелляционные судьи подтвердили выводы первой инстанции, это решение Сергей Лукашевский и его защита намерены обжаловать вплоть до Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правозащитнику Сергею Лукашевскому не удалось оспорить заочный приговор

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Правозащитнику Сергею Лукашевскому не удалось оспорить заочный приговор

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд 24 февраля рассмотрел жалобу адвоката Алексея Матасова на приговор главе признанного иноагентом Сахаровского центра объявленному в международный розыск Сергею Лукашевскому. Как писал „Ъ“, в ноябре 2024 года Московский райсуд Нижнего Новгорода заочно приговорил его к восьми годам колонии по ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии на Украине и на год запретил ему администрировать интернет-страницы и паблики. Правозащитнику инкриминировали посты в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и комментарии к стриму на YouTube, в которых, по версии обвинения, он критиковал Вооруженные силы РФ и референдумы за присоединение новых территорий на мотивах политической ненависти и враждебном отношении к органам власти РФ.

Информация в постах правозащитника противоречила официальной позиции Минобороны о событиях военной спецоперации, сочли обвинение и суд первой инстанции.

Уголовное дело в отношении Сергея Лукашевского следствие возбудило в марте 2023 года по заявлению студента Нижегородского гуманитарно-технического колледжа, поэтому оно и расследовалось в Нижнем Новгороде. Политолог Сергей Устинкин подготовил экспертное заключение о том, что в публикациях правозащитника содержались сведения, дискредитирующие российскую армию.

Сам осужденный после начала военной спецоперации на Украине эмигрировал в Берлин и планировал лично участвовать в процессе по видеоконференцсвязи, однако суды ему отказали, сославшись на отсутствие в Германии российской системы «Правосудие», с которой они работают.

Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Вину в распространении фейков об армии Сергей Лукашевский не признал. Он и его адвокат Алексей Матасов настаивали, что в своих публикациях правозащитник опирался на официальные сообщения ООН, о событиях в Буче, требованиях Генассамблеи ООН вывести войска, а также о референдумах о присоединении новых российских территорий. Распространение заведомо ложной информации, как квалифицировало сообщения Сергея Лукашевского следствие, защита сочла выражением его личного мнения о происходивших событиях. Право на мнение гарантирует Конституция РФ, а публикации в интернете не являются преступлением, полагает защита.

Тем не менее приобщить эти сообщения ООН на 18 листах к делу в качестве доказательств защиты апелляционная коллегия отказалась. Как и обеспечить видеосвязь с осужденным в сервисах Google и Zoom.

Адвокат Алексей Матасов отметил, что статьи международной организации, на которые опирался его доверитель, не признаны в России экстремистскими и не запрещены. Защитник добавил, что уголовное преследование правозащитника нарушает его право на свободу выражения мнения, гарантированное Конституцией РФ и международным пактом о гражданских и политических правах.

Адвокат подчеркнул, что следствию не удалось достоверно установить события на Украине, о которых писал Сергей Лукашевский, хотя он и сам не был на месте событий. При этом информацию Минобороны следствие сочло достоверной, отметил защитник. По его мнению, политолог Сергей Устинкин не обладал необходимой компетенцией, чтобы проводить лингвистический анализ текста. Другие экспертизы следствия были проведены не в тех учреждениях, в которых их назначили, подытожил Алексей Матасов.

Он попросил суд полностью отменить приговор Сергею Лукашевскому как незаконный и несправедливый и оправдать своего подзащитного.

Гособвинитель, напротив, счел приговор справедливым, а вину Сергея Лукашевского — полностью доказанной. Доводы апелляционной жалобы он счел несостоятельными и направленными на переоценку доказательств. «Лукашевский осужден не за выражение мнения, а за запрещенное законом уголовное деяние. Это полностью согласуется с положениями российского законодательства, в том числе о противодействии терроризму. И с нормами международного права, допускающими вмешательство в право на свободу выражения мнения в интересах национальной безопасности и поддержания общественного порядка», — отметил прокурор.

В итоге суд разделил его доводы и оставил наказание Сергею Лукашевскому прежним. Алексей Матасов сообщил «Ъ-Приволжье», что намерен обжаловать приговор вплоть до Верховного суда.

Роман Рыскаль