Торговля на повышение

Возглавлявший с 2020 года министерство торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев покинул пост, став советником главы республики на общественных началах. Новым главой министерства, в свою очередь, назначен Азат Аскаров, последний год представлявший экономические интересы Башкирии в Узбекистане. Между тем, работа в минторге для него не в новинку — ранее он был первым заместителем Алексея Гусева. Да и сам господин Гусев не попрощался со сферой торговли — на новой должности он будет курировать стратегическое взаимодействие с бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гусев сменил кресло министра на должность советника

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Алексей Гусев сменил кресло министра на должность советника

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера назначил исполняющего обязанности министра торговли и услуг Алексея Гусева своим советником по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом. В пресс-релизе администрации главы республики говорится, что с занимаемой должности господин Гусев освобожден по собственному желанию, а советником он будет работать на общественных началах.

Об этом стало известно на совещании правительства Башкирии, во время которого глава кабинета министров Андрей Назаров вручил Алексею Гусеву подарочные часы. Сам господин Гусев поблагодарил премьер-министра за поддержку, а коллег — за совместную работу.

«За эти шесть лет (с начала работы в правительстве Башкирии — «Ъ-Уфа») мне было очень приятно общаться со всеми вами. И честно, это было очень полезно. Мы, конечно, торговле небольшое значение придаем, но, тем не менее, человек в жизни себя постоянно продает, и постоянно идет взаимодействие. Неважно, с кем — со своими друзьям, товарищами, близкими, партнерами по работе либо клиентами. И мне кажется, что вы себя все очень удачно продаете, вы обладаете очень хорошими навыками продаж. Это видно и по тому, как инвесторы в республику приходят. Это видно по тому, как республика развивается. Это видно по тому, как растет благосостояние наших жителей»,— сказал экс-министр, обратившись к членам правительства.

Алексей Гусев родился в 1982 году в подмосковной Коломне. После окончания Коломенского государственного педагогического института работал тренером-преподавателем ДЮСШ, затем был топ-менеджером в ряде московских и подмосковных организаций. В 2016 году стал заместителем директора, а потом и директором МБУ «Комбинат школьного питания» в Химках.

В 2019 году Алексей Гусев переехал в Башкирию, где стал заместителем председателя госкомитета по торговле и защите прав потребителей, а затем возглавил в ведомство. В 2020 году госкомитет был преобразован в министерство торговли и услуг, а сам господин Гусев стал министром.

Кроме Алексея Гусева, в аппарат советников главы Башкирии на общественных началах входят четыре человека.

Переход на новую должность господин Гусев комментировать «Ъ-Уфа» отказался. Его кресло займет Азат Аскаров, до вчерашнего дня бывший представителем Башкирии в торговом представительстве России в Узбекистане. На этой должности он входил в структуру регионального министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности.

Азат Аскаров родился в 1981 году в деревне Бакаево Кушнаренковского района. Высшее образование получил в Российском государственном торгово-экономическом университете и Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Башкирии. С 2004-го по 2017 год занимал различные посты в министерстве внешнеэкономической деятельности, торговли и предпринимательства республики, региональном управлении Роспотребнадзора, а также в госкомитете по торговле и защите прав потребителей. Затем руководил подведомственным госкомитету ГКУ «Испытательный центр».

С 2020-го по март 2024 года Азат Аскаров был первым заместителем Алексея Гусева в госкомитете и минторге.

Кто будет представлять интересы Башкирии в торгпредстве в Узбекистане, пока неизвестно. Как рассказал «Ъ-Уфа» Азат Аскаров, кандидаты на эту должность должны быть согласованы с министерством промышленности и торговли России, на что может уйти около трех месяцев.

Комментируя назначения, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Ирина Абрамова рассказала, что надеется на продолжение «очень хороших взаимоотношений» с минторгом при новом главе ведомства.

«В единой связке с Алексеем Гусевым мы решали все проблемы — начиная от нестационарных торговых объектов, заканчивая маркировкой товаров легкой промышленности. Что касается Азата Аскарова, у меня самые положительные впечатления о его профессионализме»,— отметила госпожа Абрамова.

В министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности положительно отзываются об итогах работы Азата Аскарова на посту представителя республики, отмечая рост товарооборота между Башкирией и Узбекистаном на 19,8% в январе-ноябре 2024 года. За это же время объем экспорта в среднеазиатскую республику по сравнению с 11 месяцами 2023 года вырос на 19,8%, импорта — на 68,5%.

«Уверены, что огромный опыт, полученный Азатом Аскаровым в сфере внешнеэкономической деятельности, принесет большую пользу в работе на новом ответственном посту»,— поделились ожиданиями в министерстве.

Идэль Гумеров