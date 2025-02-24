Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ контролирует менее трети от изначально оккупированной территории Курской области. Кроме того, украинская армия ежедневно несет «ужасающие потери», сказал постпред, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Василий Небензя

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Василий Небензя рассказал, что в результате «самоубийственной агрессии» были убиты сотни жителей Курской области, а украинские военнослужащие занимались мародерством, насилием и грабежом. По словам постпреда, главным расчетом Киева было то, что Россия ответит на данную «варварскую» атаку еще более жесткими методами.

«Курская авантюра Зеленского не оправдалась... Сегодня киевский режим, находясь на грани сокрушительного военного поражения, бросает умирать десятки тысяч украинских мужчин и женщин, подавляющее большинство которых приходится мобилизовать насильно»,— заявил господин Небензя. Трансляция его выступления доступна на сайте ООН.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года. В конце января Минобороны сообщило, что российские силы вернули под свой контроль в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ.