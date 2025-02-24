Затонувшее судно в Новороссийске поднимут и отремонтируют весной

Затонувшее в акватории порта Новороссийск научно-экспедиционное судно (НИС) «Ашамба» планируют поднять и восстановить весной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сейчас создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего. При наступлении теплой погоды судно планируют поднять и отбуксировать в порт Геленджика, после чего специалисты выполнят диагностику всех узлов и деталей и определят виды и объемы ремонтных работ.

Судно затонуло 22 февраля в акватории яхт-клуба «7 футов», оно принадлежит институту океанологии им. Ширшова. По предварительным данным, причиной стало обледенение и потеря остойчивости судна. В результате происшествия никто не пострадал. Загрязнения акватории не наблюдается.

Алина Зорина