Затонувшее судно в Новороссийске оградят бонами

Затонувшее в акватории порта Новороссийск научно-экспедиционное судно (НИС) «Ашамба» оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Боны установит собственник судна в ближайшее время. Сейчас ведется подготовительная работа для его подъема.

Согласно информации морского порта Новороссийска, судно затонуло 22 февраля в акватории яхт-клуба «7 футов», оно принадлежит институту океанологии им. Ширшова. По предварительным данным, причиной стало обледенение и потеря остойчивости судна.

В результате происшествия никто не пострадал. Загрязнения акватории сейчас не наблюдается. В оперативном штабе отмечают, что на борту есть дизтопливо.

Алина Зорина