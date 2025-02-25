Активы тяжело отходят от заморозки

Схема выделения заблокированных активов банков в отдельное юрлицо пока не слишком популярна, но число игроков, готовых воспользоваться ею, растет. К Совкомбанку, первому на этом пути, присоединился ВТБ, который создал для этого юрлицо, на очереди и МКБ: он в декабре 2024 года принял соответствующее решение на совете директоров. Впрочем, регулятор в понедельник огорчил рынок: льготы по резервам при такой схеме будут действовать лишь два года. По мнению экспертов, за это время провести неттинг маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЦБ уточнил подходы к резервированию выделяемых с баланса банков заблокированных активов. Если не удастся провести неттинг в течение двух лет, нужно досоздать резервы, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. «Как мы видим целеполагание закона... Это способ создать независимую компанию, с которой иностранные кредиторы могли бы взаимодействовать для урегулирования и взаимного зачета заблокированных активов и обязательств. С санкционными банками никто не контактирует по этому поводу, потому что с той стороны есть законодательный запрет на общение с организациями в SDN-списке»,— заявил господин Данилов в интервью «Интерфаксу». ЦБ против того, чтобы единственной целью выделения активов была оптимизация резервов, поэтому уточнил подходы к их резервированию.

Летом 2022 года вступил в силу №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам образовать новое юрлицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действовало до 31 декабря 2024 года, но было продлено до конца 2026 года. Состав выделяемого имущества и обязательств должен быть согласован с ЦБ.

До сих пор банки не слишком активно пользовались данной возможностью. Единственным банком, кто еще в 2023 году выделил соответствующее юрлицо и согласовал передачу активов с ЦБ, стал Совкомбанк. Там воздержались от каких-либо комментариев. Планировал пойти по этому пути ХКФ-банк, он даже выделил компанию, прошел согласование в ЦБ, но отказался от этой идеи в январе текущего года. А вот ВТБ, как стало известно 24 февраля, зарегистрировал соответствующую компанию — АО «Осирис» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ранее ВТБ оценивал объем заблокированных активов для передачи в 183 млрд руб. В понедельник первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов не стал комментировать, какой объем активов и пассивов будет передан. Относительно ужесточений ЦБ он отметил, что «это повышает нашу цену решений в рамках работы с данными заблокированными активами; мы будем стараться на горизонте двух лет найти решение». «В декабре 2024 года по итогам внеочередного собрания акционеров было принято решение создать отдельное юрлицо для передачи на него заблокированных активов и пассивов,— сообщили в МКБ.— Ждем от ЦБ согласования... Объем заблокированных активов будет определен после всех обсуждений с регулятором». Аналогичные планы были и у Сбербанка, там на запрос “Ъ” не ответили. В других крупных банках из числа топ-10 также не ответили на запрос “Ъ”.

По мнению экспертов, анонсированные в понедельник ужесточения ЦБ не будут способствовать расширению использования данного инструмента. Не все банки стремятся создавать отдельные юрлица, так как нет уверенности, что в течение двух лет они смогут произвести взаимозачет, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев. «Ужесточение ЦБ — логичный шаг для предотвращения фиктивной "оптимизации" балансов,— считает партнер "?Юникона" Денис Тарадов.— Однако оно сужает возможности банков, делая процедуру выделения активов целесообразной только для узкого круга случаев». По мнению основателя Института финансово-инвестиционных технологий Алексея Примака, ужесточения могут отпугнуть некоторые банки, которые рассматривали выделение активов как способ минимизировать резервы. Банки могут опасаться дополнительных регулирований и требований со стороны ЦБ, что усложняет процесс и требует значительных усилий для согласования и выполнения, добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Уступка заблокированных активов специальной компании — это не панацея и не повышение вероятности возврата. Это просто способ расчистки баланса, да и то условный»,— заключает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ксения Дементьева