Инвестиции в будущее

Российская фармацевтическая отрасль постепенно становится одной из самых динамичных сфер российской экономики. Новые прорывные проекты требуют от специалистов владения все бОльшим числом компетенций. Чтобы наращивать профессионализм кадрового потенциала в фармацевтической сфере, компания «Промомед» поддерживает партнерство с одним из ведущих российских вузов — Мордовским государственным университетом (МГУ) им. Н. П. Огарева в Саранске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фармацевтическая отрасль с 2020 года вступила в новый период своего развития. Пандемия коронавируса и последующее ослабление интереса к российскому рынку у ряда иностранных производителей дали толчок отраслевому импортозамещению препаратов для лечения самых разных заболеваний. И если раньше российские компании в основном инвестировали в создание дженериков — препаратов, схожих по своим свойствам с оригинальными зарубежными аналогами, то теперь они активно создают собственные инновационные разработки. В результате в последние годы российская фармацевтическая индустрия стала одной из главных точек роста отечественной экономики.

Такие проекты, в свою очередь, требуют работы высококвалифицированных кадров, однако найти их на сегодняшнем рынке труда непросто. Поэтому наиболее продвинутые российские фармацевтические компании инвестируют в молодых специалистов, начиная курировать их обучение уже со школьной скамьи.

Так, понимая важность сотрудничества с российскими вузами, компания «Промомед» уже несколько лет осуществляет партнерство с МГУ им. Н. П. Огарева в Саранске в подготовке высококвалифицированных кадров. Именно там находится главная производственная площадка компании — «Биохимик», который был модернизирован для производства инновационных препаратов для российских потребителей. В декабре 2022 года в ответ на санкции и уход зарубежных фармкомпаний в Саранске была запущена новая высокотехнологичная таблеточная линия для выпуска стратегически важных препаратов, в том числе на случай прекращения импортных поставок. Это одно из самых современных производств в Европе. А в марте прошлого года президент РФ запустил на базе предприятия одно из крупнейших в стране производств активных фармацевтических субстанций.

По инициативе компании «Промомед» в 2018 году в МГУ им. Н. П. Огарева была создана базовая кафедра «Химическая технология» и разработана образовательная программа. В результате студенты-технологи получают как фундаментальные знания, так и практические умения и навыки. На протяжении всего обучения завод выплачивает студентам дополнительную стипендию, а по завершении предоставляет гарантированное трудоустройство на предприятии.

«Компания "Промомед" для нас не просто индустриальные партнеры, а единомышленники,— отмечает ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.— Мы вместе работаем над созданием лекарственных препаратов и вместе готовим профессионалов, способных решать сложные задачи, приближая будущее. В ближайшее время планируем открыть три новые лаборатории, которые позволят заниматься прорывной наукой, выдавать новые интересные решения».

«Мы уже очень много сделали вместе,— подчеркивает председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый.— Во время пандемии вместе создали лекарства, которые спасли сотни тысяч жизней. И сегодня продолжаем делать препараты, благодаря которым человечество будет жить лет на 10−20 дольше».

Анастасия Мануйлова