Таможенники пресекли контрабанду запчастей для вертолета Ми-8

Сотрудники Самарской таможни по Оренбургской области пресекли провоз деталей для вертолета Ми-8, которые пытались вывезти в одну из стран Средней Азии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Лосева рассказала, что при обыске грузового автомобиля сотрудники ведомства обнаружили среди мешков с рисом четыре комбинированных гидроусилителя «КАУ-30Б» и «РА-60Б». Их устанавливают в систему управления вертолетом Ми-8, который используется в гражданской и военной авиации.

Гидроусилители для вертолета считаются товарами двойного назначения и подлежат экспортному контролю. Для их вывоза нужна лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. У перевозчика такой лицензии не было.

В декабре 2024 года Федеральная таможенная служба России сообщала о возбуждении 19 уголовных дел против гражданина Евросоюза, организовавшего схему отправки военных товаров из России в ЕС и США. В частности, злоумышленник отправлял за границу автоматы, прицелы для снайперских винтовок, амуницию, бронезащиту и другие товары военного назначения. Утверждалось, что гражданин ЕС завербовал исполнителей из разных городов РФ.

Никита Черненко