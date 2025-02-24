Мосбиржа 1 марта запустит в экспериментальном режиме торги по выходным

Московская биржа (MOEX: MOEX) протестирует в экспериментальном режиме торги в выходные дни. Сделки на рынке акций можно будет совершать с 1 марта, сообщает площадка.

1 марта в 14:00 начнется аукцион открытия. Сами торги стартуют спустя 10 минут — в 14:10 — и продлятся до 19:00. 2 марта аукцион открытия запланирован на 9:50 мск. Сделки можно будет совершать с 10:00 до 19:00 мск.

Сперва к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены. Максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Первоначально Мосбиржа планировала запустить торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Однако в феврале площадка объявила, что намерена технически подготовиться к началу таких торгов к 1 марта. Источники «Ъ» говорили, что смещение сроков обусловлено запуском аналогичных торгов на СПБ Бирже.

Подробнее о планах Московской биржи — в материале «Ъ» «Весна идет, торгам дорогу».