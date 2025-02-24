В новый санкционный список Великобритании включен пермский бизнесмен

Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении российских юридических и физических лиц. Британские санкции введены в отношении председателя совета директоров AEON Романа Троценко, гендиректора «Акрон Холдинга» Павла Морозова, сооснователя S7 Владислава Филева, банкира Игоря Кима и еще семи физических лиц. Среди них известный пермский бизнесмен Андрей Кузяев. Как указывает британский МИД, господин Кузяев попал под санкции, поскольку контролирует АО «Эр-Телеком Холдинг», а также компанию «Нефтьсервисхолдинг». Эти юридические лица, по мнению Великобритании, имеют стратегическое значение для правительства России.

О каких-либо зарубежных активах СМИ не сообщали: стратегические активы бизнесмена находятся в России, ранее находившиеся в недружественной юрисдикции компании были редомицилированы с Кипра в Россию.