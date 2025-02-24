Безопасность меняет структуру

Один из крупнейших на российском рынке поставщиков решений для кибербезопасности группа компаний «Гарда» провела реструктуризацию, в результате которой отказалась от развития узкоспециализированных направлений, а также вывела из своей структуры один из активов — компанию «ТехАргос». Последняя также выходит из контура контролирующего группу «ИКС Холдинга». Эксперты связывают реструктуризацию со стремлением ГК ускорить рост на рынке корпоративной безопасности и инвестировать в проекты с более высокой маржинальностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Группа компаний «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), специализирующаяся на решениях для кибербезопасности, завершила процесс реструктуризации, рассказали “Ъ” в группе и подтвердили в «ИКС Холдинге». Как сообщили в «Гарде», «группа сфокусируется на разработке и внедрении программного обеспечения для защиты данных и сетевой безопасности бизнеса и госструктур, при этом принято решение отказаться от развития узкопрофильных проектов».

Гендиректором головной компании группы после реструктуризации станет Александр Ковалевский, ранее гендиректор компании «Бастион», входящей в группу, он сменит экс-гендиректора группы Евгения Гольдина. Состав группы будет выглядеть следующим образом: «Гарда Технологии», Makves, Weblock и «Бастион».

Компания «ТехАргос» (специализируется на производстве систем оптимизации трафика), ранее входившая в группу, выходит как из структуры группы, так и «ИКС Холдинга». Ее совладелец Евгений Гольдин также больше не является миноритарным акционером группы «Гарда», сообщили там, и займется самостоятельным развитием бизнеса.

ООО «ТехАргос» зарегистрировано в 2017 году и на 100% принадлежит Евгению Гольдину, компания занимается разработкой и продажей технических решений в области систем связи, кибербезопасности и инженерных систем. Выручка ООО за 2023 год составила 720 млн руб., а чистая прибыль — 73 млн руб. Евгений Гольдин также является совладельцем компаний «Войслинк» (49%) и «Элтек» (40%), которые занимаются разработкой ПО. В структуру «Войслинк» входит ООО «Ростелеком—цифровые регионы» (51%).

Группа компаний «Гарда» завершила объединение в 2023 году, до 2025 года состав ее участников не менялся. Совокупная выручка группы в 2023 году превысила 7,7 млрд руб., где на «ТехАргос» пришлось менее 10%. Согласно рейтингу CNews Security по итогам 2023 года, группа занимает 12-е место среди крупнейших поставщиков решений для защиты данных.

302 миллиарда рублей составил объем рынка кибербезопасности за 2024 год, по данным Центра стратегических разработок

ГК «Гарда» сконцентрировала свои усилия на пяти ключевых направлениях: защита данных, сетевая безопасность, управление трафиком, сетевая инфраструктура, аналитика и сервис, объясняет эксперт компании—вендора ИБ-решений «Газинформсервис» Григорий Ковшов. С учетом того что половина выручки или даже более — это выручка с проектов по построению сетевой инфраструктуры, отказ от узкопрофильных проектов говорит о последовательности действий компании и стремлении войти в топ-3 крупных вендоров систем корпоративной безопасности на отечественном рынке. «Для рынка ИБ в целом 2025 год будет носить характер укрупнения бизнеса, а пример завершения реструктуризации группы тому подтверждение»,— считает господин Ковшов.

Драйвером рынка кибербезопасности в 2025 году остается импортозамещение — как в госсекторе, так и в бизнесе. По мнению собеседника “Ъ” на рынке кибербезопасности, группа компаний «Гарда» реструктуризируется, чтобы заниматься наиболее востребованной и высокомаржинальной частью бизнеса.

В целом рост рынка кибербезопасности в 2024 году замедлился: если в прогнозе Центра стратегических разработок от 2023 года объем рынка в 2024 году ожидался на уровне 334 млрд руб., то с учетом «новых факторов», как говорят сами аналитики, он достиг на конец года только 302 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 февраля).

Татьяна Исакова