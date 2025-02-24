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Британия не исключает возвращения России в G7

Министр по делам безопасности Великобритании Дэн Джарвис, выступая сегодня в эфире Times Radio, отказался исключить возможность возвращения России в G7.

Фото: @DanJarvisMBE

Фото: @DanJarvisMBE

Отвечая на вопрос, нужно ли России разрешить вступление в группу, господин Джарвис ответил: «Это будет вопросом обсуждения с международными союзниками. И это вопрос, который, несомненно, будет обсуждаться тогда, когда конфликт на Украине завершится».

По словам министра, этот вопрос будет обсуждаться, в частности, во время встречи в Вашингтоне британского премьер-министра Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Она запланирована на ближайший четверг.

Ранее президент США уже высказывался по этому вопросу, назвав «ошибкой» исключение России из тогда еще G8 в 2014 году.

В ходе интервью Times Radio господин Джарвис также заметил, что он согласен с президентом Трампом в том, что международная изоляция России может закончиться в ходе мирных переговоров по Украине.

Интервью господина Джарвиса состоялось в тот же день, когда британские власти объявили о введении новых санкций в отношении России.

Виктор Буй

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Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Фото: АГН «Москва»

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

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