Британия не исключает возвращения России в G7

Министр по делам безопасности Великобритании Дэн Джарвис, выступая сегодня в эфире Times Radio, отказался исключить возможность возвращения России в G7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @DanJarvisMBE Фото: @DanJarvisMBE

Отвечая на вопрос, нужно ли России разрешить вступление в группу, господин Джарвис ответил: «Это будет вопросом обсуждения с международными союзниками. И это вопрос, который, несомненно, будет обсуждаться тогда, когда конфликт на Украине завершится».

По словам министра, этот вопрос будет обсуждаться, в частности, во время встречи в Вашингтоне британского премьер-министра Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Она запланирована на ближайший четверг.

Ранее президент США уже высказывался по этому вопросу, назвав «ошибкой» исключение России из тогда еще G8 в 2014 году.

В ходе интервью Times Radio господин Джарвис также заметил, что он согласен с президентом Трампом в том, что международная изоляция России может закончиться в ходе мирных переговоров по Украине.

Интервью господина Джарвиса состоялось в тот же день, когда британские власти объявили о введении новых санкций в отношении России.

Виктор Буй