Попавшие под лавину в Сочи туристы смогли передать свои координаты спасателям

Два человека, которые попали под сход лавины в горах Сочи, смогли передать свои координаты сотрудникам спасательных служб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Гид с райдерами попали под лавину в опасной зоне на южном склоне горы Аибга в Сочи за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». С двумя из них спасатели поддерживают связь, третий участник инцидента не выходит на контакт. Спасатели прорабатывают безопасный маршрут для эвакуации пострадавших.

На поиски туриста, прекратившего выходить на связь, выдвинулись сотрудники МЧС России, курорта «Роза Хутор» и службы «Кубань-СПАС».

Мария Удовик