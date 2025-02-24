Трейдеру не отгрузили дисконт

Московское АО «Металлокомплект-М» взыскивает с ООО «Новоросметалл» (входит в холдинг «Новосталь» Шалвы Гибрадзе) 620 млн руб. Дело рассматривает Арбитражный суд Ростовской области. Основанием для иска стало ненадлежащее исполнение договора поставки арматуры. По утверждению истца, товар не был поставлен после внесения предоплаты. Ответчик не признает требования, отмечая, что «Новоросметалл» не согласился с предложением истца об уменьшении стоимости товара. Аналогичный спор на 709 млн руб. АО «Металлокомплект-М» инициировал с «дочкой» «Новостали» — ООО «Новороссийский прокатный завод». Юристы считают, что в суде многое будет зависеть от того, насколько стороны документально подготовлены к процессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novorosmetall.ru Фото: novorosmetall.ru

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 25 февраля рассмотрение искового заявления АО «Металлокомплект-М» к ООО «Новоросметалл» о взыскании 610,8 млн руб. неосновательного обогащения и 9,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Спор возник из-за ненадлежащего, по версии истца, исполнения договора поставки арматуры.

АО «Металлокомплект-М» (МК-М) — крупный металлотрейдер, ведущим направлением деятельности которого является складская торговля металлопрокатом. Зарегистрировано в 1998 году. Учредители не указаны. Выручка общества по итогам прошлого года составила 61 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

ООО «Новоросметалл» — завод по производству металлопродукции в Новороссийске. Основан в 1996 году. Входит в холдинг «Новосталь» бизнесмена Шалвы Гибрадзе. Выручка предприятия в 2023 году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 435 млн руб.

Как указано в исковом заявлении, претензии АО «Металлокомплект-М» связаны с договором поставки арматуры от 2022 года. Истец утверждает, что «Новоросметалл» не поставил партию товара, получив предоплату. Ответчиком иск не признан. По данным предприятия, товар поставлялся, однако, истец в сентябре 2024 года сообщил об уменьшении стоимости цены товара, с чем «Новоросметалл» не согласился.

«МК-М долгое время являлся нашим стратегическим партнером. В 2022 году мы заключили договор о поставке арматурного проката, однако вскоре стоимость товара на рынка пошла вниз и МК-М стал просить дополнительный дисконт, сверх того, который мы уже заложили в подписанном контракте. Дополнительный дисконт мы не согласовали. Тогда МК-М решил вернуть деньги через суд, блокируя наши отгрузки»,— рассказали «Ъ-Новороссийск» в компании «Новоросметалл».

В АО «Металлокомплект-М» на запрос не ответили.

Аналогичный спор между МК-М и ООО «Новороссийский прокатный завод» (входит в холдинг «Новосталь»,) Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит 26 февраля. Сумма иска составляет 709 млн руб.

Управляющий партнер юридическая компания «ЭНСО» Алексей Головченко считает, что исход спора зависит от того, удастся ли истцу доказать — поставка товара была фактически или нет: «Если истец докажет свою правоту, то у него есть все шансы на взыскание с ответчика указанной суммы, хотя не исключено, что спорный товар все же будет поставлен ответчиком и основания для взыскания отпадут».

По мнению управляющего партнера АБ КИАП Андрея Корельского, в подобных спорах многое зависит от документов. Если «Металлокомплект-М» сможет доказать, что предоплата была внесена, а поставки не состоялись, то суд, скорее всего, удовлетворит иск. Важными доказательствами станут договоры, платежные документы и переписка с ответчиком.

«Однако “Новоросметалл” утверждает, что товар был поставлен, но при этом не согласился с предложением истца о снижении стоимости продукции. Если у ответчика есть транспортные накладные, акты приема-передачи или другие документы, подтверждающие отгрузку, его позиция может стать более сильной — в этом случае суд либо откажет истцу в иске, либо снизит сумму взыскания. Арбитражные суды обычно поддерживают истцов, если предоплата подтверждена, а поставка не выполнена. Однако если товар поставлялся частично или между сторонами возник спор о цене, возможен компромиссный вариант — частичное удовлетворение требований», — отмечает эксперт.

Юристы отмечают, что суммы исков очень большие — они превышают чистую прибыль компаний-ответчиков. Если суд полностью удовлетворит требования истца, не исключено, что «Новоросметалл» и «Новороссийский прокатный завод» могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. Возможны кассовые разрывы, проблемы с выплатой долгов и даже риск банкротства. «Чтобы избежать таких последствий, ответчики, вероятно, будут искать варианты: либо доказывать поставку, либо предлагать мировое соглашение. В противном случае последствия для их бизнеса могут быть критичными»,— резюмирует господин Корельский.

Наталья Решетняк