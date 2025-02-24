Хинштейн пригрозил курским чиновникам ответственностью за покосившиеся обелиски

На заседании правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн раскритиковал глав районов, которые не предоставили информацию о нуждающихся в ремонте мемориальных объектах, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее по его поручению 27 муниципальных образований подготовили отчеты о состоянии мемориальных комплексов, которые требуют ремонта на общую сумму 184,7 млн руб. Помимо властей приграничных Большесолдатского и Суджанского районов, где идут боевые действия с вооруженными силами Украины, отчеты о состоянии памятников не подготовили власти Золотухинского, Мантуровского и Октябрьского районов, а также города Курчатова. Господин Хинштейн потребовал предоставить их в ближайшее время.

«Это надо не вам. Это надо всем людям, живущим в ваших районах. И мы найдем нестандартные решения, как и за счет каких средств эту работу организовать в этом году»,— сказал врио губернатора. Он добавил, что понимает, что у районных властей нет возможности самостоятельно отремонтировать мемориалы. «Для того чтобы болезнь вылечить, нужно, чтобы пациент доктору об этом сказал. Если вы не предоставили информацию о потребностях, то за состояние объектов вы понесете персональную ответственность. Если у кого-то останется покосившийся обелиск, то за это придется серьезно отвечать»,— пообещал господин Хинштейн. Он отметил, что все ремонтные работы должны быть завершены в регионе к годовщине Курской битвы в конце августа.

Сергей Толмачев, Воронеж