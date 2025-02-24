Людмила Кузнецова покинет пост гендиректора АО «Сочи-Парк»

Генеральный директор АО «Сочи-Парк» Людмила Кузнецова покинет свой пост. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе компании. Новым гендиректором АО «Сочи-Парк» будет назначен Геннадий Григоренко, который сейчас занимает в компании должность операционного директора. К выполнению своих обязанностей он приступит 25 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Сочи Парк» Фото: АО «Сочи Парк»

«Место Людмилы Кузнецовой, которая руководила компанией семь лет, займет операционный директор Геннадий Григоренко»,— заявили в пресс-службе. В компании не назвали причины кадровой перестановки.

Людмила Кузнецова заняла пост генерального директора АО «Сочи-Парк» в 2018 году. До этого она работала в НАО «Красная Поляна».

Андрей Куценко