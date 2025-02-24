Сара Вагенкнехт думает оспорить результаты выборов в Бундестаг

Лидер ультралевого «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» заявила, что рассматривает возможность оспорить результаты воскресных выборов в парламент Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Вопрос о легитимности итогов выборов, безусловно, возникает»,— цитирует госпожу Вагенкнехт Financial Times. По словам политика, есть вероятность того, что порядка 210 тыс. немецких избирателей, проживающих за рубежом, не смогли проголосовать из-за сроков голосования или уведомления о нем.

Госпожа Вагенкнехт, создавшая собственную партию и, как показывали опросы общественного мнения, вполне успешно набиравшая популярность, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в парламенте. Как сообщается, ее партия набрала 4,9% голосов избирателей и для преодоления барьера ей не хватило всего 13 400 голосов.

Подробнее о выборах в Германии — в материале «Ъ» «Итоги предсказуемы, состав коалиции — тоже»

Виктор Буй