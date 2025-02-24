В Ереване осквернен мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Вандалы осквернили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, расположенном в парке Победы армянской столицы, сообщает ТАСС. Злоумышленники сломали и разбросали венки, возложенные к памятнику 23 февраля.

Армянское МВД и российское посольство в стране на данный момент не комментировали ситуацию. Личности злоумышленников неизвестны.

30 января в соцсетях появилось видео, где мужчина сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России, а также опрокинул венки на мемориале детям блокадного Ленинграда в Ереване. На следующий день вандал был задержан.