В Ростове продажи книг русской классической литературы выросли вдвое

В донской столице продажи произведений классических отечественных писателей в январе 2025 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками платформы «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По объему продаж в январе 2025 года на первом месте оказались произведения Александра Пушкина — за год рост составил 42%. Также ростовчане проявляют интерес к книгам Николая Гоголя, Федора Достоевского, Ивана Гончарова и Льва Толстого. Все эти писатели относятся к эпохе Золотого века русской литературы.

Отмечается, что вместе с ростом продаж растет и предложение. В связи с этим повышается доступность изданий — цены на книги за год снизились на 10%.

Анастасия Казуков