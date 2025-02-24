Краснодарская компания «Апрель» возглавила рейтинг крупнейших аптечных сетей

У краснодарской сети аптек «Апрель» в 2024 году появилось 1,2 тыс. новых точек. Доля компании на рынке фармритейла в России составила 9,1%, или 194 млрд руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Издание, ссылаясь на данные AlphaRM, отмечает, что топ-10 крупных аптечных сетей к началу 2025 года контролируют 47,9% рынка фармритейла в России, в то же время на топ-5 приходится 32,4%.

«Апрель» с долей на рынке более 9% возглавляет рейтинг крупнейших аптечных сетей по итогам 2024 года. Количество аптек в сети достигло 8,6 тыс., а средняя выручка одной точки в месяц составляет 2 млн руб.

При этом на первом месте по приросту новых аптек по итогам прошлого года — «Ригла», у которой появилось 1,3 тыс. новых точек. Сеть продолжает заключать сделки по слиянию и поглощению.

Аналитики отмечают, что процесс консолидации в фармритейле начался еще до пандемии, во время которой он только углубился. Также небольших игроков к объединению подталкивает усиление Федеральной налоговой службой борьбы с дроблением бизнеса. С начала 2025 года компании, выручка которых превышает 60 млн руб., не могут использовать упрощенную систему налогообложения.