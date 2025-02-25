Шнурки напоказ

В издательстве «Бомбора» вышла книга Совмии Кришнамурти «Fashion Killa: От улиц до подиумов». Американская журналистка рассказывает о том, как лидерами фешен-индустрии стали рэперы, за которыми и музыкальные-то таланты долго не признавали. Взаимосвязи моды и хип-хопа изучил Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без краха модной империи Канье Уэста (в центре; на фото вместе с Трэвисом Скоттом и Биг Шоном) в книге не обошлось

Фото: Manny Carabel / FilmMagic / Getty Images Без краха модной империи Канье Уэста (в центре; на фото вместе с Трэвисом Скоттом и Биг Шоном) в книге не обошлось

Фото: Manny Carabel / FilmMagic / Getty Images

На обложку книги «Fashion Killa: От улиц до подиумов» вынесено название песни Эйсепа Роки (Ракима Майерса), звезды рэпа, мужа Рианны и одной из самых влиятельных фигур мира моды. В песне «Fashion Killa», вышедшей в 2013 году, перечислены 27 люксовых брендов. Эта песня стала прочным звеном между музыкальной индустрией и индустрией моды, а также ознаменовала окончательный поворот хип-хопа к женской аудитории. Уличная мода и хип-хоп были крепко связаны уже в 1980-е, однако только в 2000-е они стали неотделимы друг от друга, а в 2010-е этот факт закрепился на уровне самых больших имен в рэпе и самых дорогих домов моды.

Если на счету Эйсепа Роки — громкие коллаборации с Guess, Puma и парфюмерным подразделением Gucci, то Фаррелл Уильямс с 2023 года — креативный директор мужской линии Louis Vuitton. Когда заходит речь о баснословных состояниях рэперов (включая героя скандалов 2024 года Пи Дидди), стоит иметь в виду, что сделаны они по большей части не на музыке, а на брендах преимущественно лакшери-сегмента. Сегодня нет ни одной звезды хип-хопа, не имеющей большого контракта с компанией, производящей одежду, парфюмерию или аксессуары. Совмия Кришнамурти рассказывает о том, как, а главное, почему так получилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совмия Кришнамурти. Fashion Killa: От улиц по подиумов. Как Канье, Фаррелл и другие рэперы изменили стиль поколений. — М.: Бомбора, 2024

Фото: «Эксмо» Совмия Кришнамурти. Fashion Killa: От улиц по подиумов. Как Канье, Фаррелл и другие рэперы изменили стиль поколений. — М.: Бомбора, 2024

Фото: «Эксмо»

Переплетая в тексте разные тренды городской культуры, журналистка довольно удачно рифмует растущую популярность уличной моды с повсеместной наркоторговлей и ее «королями». Недаром как ролевой моделью рэперов, так и «святым покровителем» наркоторговцев стал главный герой «Лица со шрамом» Тони Монтана с его монологами о верности. Рассказывая о моде, Совмия Кришнамурти рисует портрет общества, реакции которого на расовые и криминальные проблемы проявляются в том числе в городской культуре и музыке.

Выбирая героев для книги, Кришнамурти начала с истории Дэппера Дэна — гарлемского гангста-кутюрье 1980-х, в чьем бутике Эл Кул Джей, Джей Зи, Salt-n-Pepa и Майк Тайсон чувствовали себя как дома. Дэппер Дэн сделал себе имя на кастомизации вещей известных брендов. Он мог закупать саквояжи в магазине Gucci, чтобы распороть их и из кожи сшить куртку, или нанести на вещь собственного производства логотип Louis Vuitton. Клиенты — гангстеры, сутенеры, спортсмены, рэперы и драгдилеры — были в восторге от того, как Дэппер Дэн смешивал стили. Собственно, «логотипы напоказ» — это его изобретение. Автор книги утверждает, что имя Дэппера Дэна упомянуто не менее чем в сотне хип-хоп-треков.

Естественно, говоря о «технологии» Дэппера Дэна, нельзя не коснуться темы прав на бренд, использования логотипов и банального плагиата. На заре хип-хоп-эры к очистке прав на логотипы относились так же, как к правам на сэмплы, на которых строились треки, то есть не слишком ответственно. «Работы Дэпа, возможно, находятся где-то между контрафактом и подделкой, но его проекты уникальны и зачастую стоят дороже люксового оригинала,— пишет Кришнамурти.— Любой поклонник моды может отличить щеголеватое творение Дэна от строгого исходного материала. Его проекты были гораздо более броскими, с преувеличенными логотипами и силуэтами — такое люксовые дома просто не выпускали».

Один из краеугольных камней хип-хопа как стиля одежды — кроссовки. Не забывая в каждой главе книги делать акцент на социальном контексте того или иного модного тренда, Совмия Кришнамурти отмечает, что для мужчины кроссовки стали аналогом того, чем для женщины была сумочка. Кроссовки создавали первое впечатление, особенно в таких пешеходных городах, как Нью-Йорк, и осмотр человека с ног до головы начинался с обуви. Если Дэппера Дэна упомянули в 100 песнях, то кроссовки так или иначе фигурируют в тысячах, не меньше, во главе, конечно, с «My Adidas» Run-DMC.

Скандально известный Канье Уэст стал первой знаменитостью—не спортсменом, рекламировавшей кроссовки Nike. Модной империи Канье Уэста Совмия Кришнамурти уделила много внимания и в конце концов составила для книги отдельную «временную шкалу Канье Уэста», показав, как осенью 2022 года из-за скандальных высказываний артиста она в считаные недели рухнула.

Игорь Гаврилов