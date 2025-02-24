Алексей Гусев покинул кресло главы минторговли Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев покинул должность. Его место занял Азат Аскаров, представляющий Башкирию в торгпредстве России в Узбекистане. Известно, что господин Гусев будет работать советником главы Башкирии Радия Хабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гусев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Алексей Гусев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Алексей Гусев информацию об уходе подтвердил, не вдаваясь в подробности.

Алексей Гусев родился в Коломне. Карьеру в республиканских органах власти начал в 2019 году, когда стал заместителем председателя госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей, а затем главой ведомства. В 2020 году назначен министром торговли и услуг Башкирии.

Идэль Гумеров