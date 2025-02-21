Кленово вышло

Сборная Канады записала в послужной список очередную престижную хоккейную победу. На сей раз — в Турнире четырех наций, главному противостоянию которого добавила шарма политика. В финале канадцы на чужой площадке, в Бостоне, обыграли в овертайме — 3:2 — американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Канады после победы на Турнире четырех наций

Фото: Bruce Bennett / Getty Images Сборная Канады после победы на Турнире четырех наций

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Состязание, которым Национальная хоккейная лига (НХЛ), по сути, начала возвращение в соревнования сборных, вдруг вернув утерянный к ним было несколько лет назад интерес, не тянуло, конечно, на абсолютно полноценный хоккейный «саммит», какими в свое время были Кубки Канады, Кубки мира и Олимпиады с участием хоккеистов лиги. Ему, например, точно не хватило находящейся под международными санкциями российской сборной с ее богатым набором талантов. А может, не хватило еще и чехов, чемпионов мира, и швейцарцев, и немцев… Но в Канаде победу в Турнире четырех наций, какими бы бесспорными ни выглядели придирки к нему, кажется, успели без колебаний поставить в один ряд со всеми, одержанными в формате «лучшие против лучших», которых было немало, полдесятка — только в нынешнем веке. А все ведь понятно. Особый флер успеху придали обстоятельства.

Соперничество Канады и США в хоккее примерно три десятилетия назад, когда стало очевидно, что американцы резко прибавили в игре, к которой долго были совершенно равнодушны, обрело принципиальность и остроту.

Не такие, конечно, какие были присущи канадско-советскому противостоянию, но заметные любому. В 1996 году американская команда впервые по-настоящему унизила канадцев, одолев их в финале Кубка мира, а проигравшие, переживая боль, травили лидера победителей Бретта Халла, сына великого Бобби Халла, канадской легенды, выбравшего гражданство США. А шайба Сидни Кросби в овертайме финального матча ванкуверской Олимпиады в 2010-м всегда располагается на верхушке рейтингов главных голов в истории страны, придумавшей хоккей. И все потому, что напакостил возомнившему себя тогда слишком крутым соседу.

Сейчас интрига в этом смысле была еще любопытнее. И из-за того, что сборная США чуть ли не впервые по всем основным параметрам — по составу, по игре — и в самом деле смотрелась сильнее канадской, потерпевшей поражение в очном матче на предварительном этапе, и из-за «политического ингредиента», подмешанного к спорту. Рассказывая о финале, и ESPN, и официальный сайт НХЛ, и все другие медиаресурсы непременно о нем вспоминали.

То, что Дональд Трамп, поднимая после вступления в должность президента США тарифы на канадский импорт и говоря о намерении превратить Канаду в «51-й штат», завел, так вышло, болельщиков и хоккеистов, а также подогрел интерес к турниру, стало ясно еще по первому матчу в Монреале. Зрители с удвоенной энергией освистывали гимн гостей, хоккеисты открыли встречу тремя драками без намека на желание пощадить спарринг-партнера, а телерейтинги достигли немыслимых высот.

Перед финалом сюжет получил развитие. Игроки сборной США — Винсент Трочек, Джейти Миллер — чуть ли не с придыханием рассказывали о «вдохновляющем» утреннем звонке с напутствием от Дональда Трампа.

Сам президент, анонсируя его, предупреждал, что ни за что не забудет сказать про «51-й штат». А канадский премьер Джастин Трюдо, отвечая ему, писал в соцсетях: «Вы не можете отобрать нашу страну — и вы не можете отобрать нашу игру». Все как во времена холодной войны, частичкой которой довелось побыть и хоккею. Но только внутри одного континента. Классика.

Классикой был и сам финал. Канадцы быстро повели в счете. Американцы, после того как их тренер Майк Салливан перетряхнул звенья и свел вместе братьев Мэттью и Брейди Ткачуков, а также центра Остона Мэттьюза, казалось, добились перелома, забросив усилиями «бульдозерной» тройки две шайбы.

Сборная Канады, однако, напряглась и равновесие восстановила, и все завершилось овертаймом.

Чудесным в том смысле, что одним из его безусловных героев оказался, как часто бывает в таких особенных матчах, тот, в ком видели слабое звено,— канадский голкипер Джордан Биннингтон, взявший мертвые броски от Мэттьюза и Брейди Ткачака.

Второй герой, правда, был из категории «нормальных». Решающий гол в матче забил сегодняшний фронтмен канадского хоккея Коннор Макдэвид, который из-за тайминга финала насолил американцам, похоже, похлеще, чем Сидни Кросби в 2010-м.

Алексей Доспехов