МИД допустил возврат к оплате российской нефти долларами

Россия «в значительной мере» приспособилась к санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, по его словам, неправильно говорить, что в сложившихся условиях нет возможностей для движения вперед в работе с США. В частности, Россия могла бы рассмотреть возврат к расчетам в долларах за нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пояснил замминистра, нефтяной рынок «в принципе традиционно долларовый». Поэтому, если «что-то можно будет осуществлять и дальше в долларах, наверное, мы не будем против этого», заверил господин Рябков. Он напомнил, что российские власти считают все санкции нелегитимными.

«Расчеты в долларах, например, за нефть — это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес. Но мы не инициируем вопрос об отмене санкций»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый раунд переговоров России и США. На встрече обсуждались в том числе шаги для восстановления российско-американских отношений, а также формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Глава Госдепа Марко Рубио после этого сказал, что американские власти не будут рассматривать вопрос снятия наложенных на Россию санкций до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина за скобками».