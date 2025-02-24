Ребенок погиб на пожаре в Челябинской области

Сегодня утром в селе Филимоново Челябинской области загорелся частный дом площадью 84 кв. м. До приезда МЧС пять человек, в том числе семилетняя девочка с родителями, успели эвакуироваться. Второго ребенка, 12-летнего мальчика, спасти не удалось. Он погиб из-за сильного задымления в доме, передает в Telegram-канале пресс-служба МЧС России. В тушении задействовали 16 огнеборцев и четыре единицы техники.

По данным СКР по Челябинской области, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В результате завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

В МЧС уточнили, что ранее администрация села установила в доме автономный извещатель о пожаре, но во время ремонта проводки жильцы сняли прибор и не поставили его обратно.