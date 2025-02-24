СК завел дело после гибели ребенка на пожаре в Чебаркульском районе

Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика во время пожара в селе Филимоново Чебаркульского района. По предварительным данным, частный дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба госоргана.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар случился ранним утром 24 февраля в селе Филимоново в доме на двух хозяев утром 24 февраля. Из одной половины эвакуировались супруги и их семилетняя дочь, но остался 12-летнего сын, тело которого пожарные нашли по время тушения. Еще двое детей семьи находились в момент пожара у бабушки. Из второй половины самостоятельно эвакуировались два человека.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты СКР, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. Также проверку по факту гибели мальчика проводит прокуратура Челябинской области. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Виталина Ярховска