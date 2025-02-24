Движение транспорта с новой недели ограничат в четырех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать с 24 и 25 февраля в четырех районах города, сообщили в ГАТИ.

В частности, в Невском районе на период с 24 февраля по 2 марта (по ночам с 00:00 до 05:30) в связи с производством работ по размещению временного ограждения полностью закрывается движение транспорта по Октябрьской набережной — на участке от Зольной до улицы Дыбенко.

Предлагаемый объезд: по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.

В Курортном районе с 24 по 26 февраля из-за работ по прокладке газопровода в городе Сестрорецке ограничивается движение по Советскому проспекту — на участке от Тарховского переулка до 3-й Поперечной улицы.

В Красносельском районе с 25 февраля по 8 марта в МО Константиновское (территория Сергиево) временно перекроют движение по улице Академика Павлова — от улицы Карла Либкнехта до Ленинградской улицы. Там будут вестись работы по строительству инженерных сетей.

В Петроградском районе с 24 февраля по 5 марта в связи с производством работ по прокладке газопровода также закрывается движение транспорта на перекрестке Западной аллеи и 1-й Березовой аллеи.

При этом с 24 февраля 2025 по 30 мая 2026 года в районе станции метро «Горьковская» ограничения вводятся при движении по дороге на территории Александровского парка (у дома 4 литер. М), где будут размещать временное ограждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 21 февраля дорожники приступили к ремонту Троицкого моста в центре Петербурга. На первом этапе будут проводить работы в зоне трамвайных путей по направлению от Суворовской площади к Петровской набережной. Продлятся ограничения на переправе до лета.

Андрей Цедрик