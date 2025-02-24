В регионах Сибири вырос уровень закредитованности населения

По итогам января 2025 года самый высокий индикатор долговой нагрузки среди регионов Сибири зафиксирован в Туве — 151,6%. Кроме того, в регионе отмечается наибольший средний объем задолженности на одного человека перед банками — 421,1 тыс. руб., за год эта сумма выросла на 205,6 тыс. руб., следует из рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Республике Алтай индикатор долговой нагрузки составил 74%, средняя задолженность на одного жителя — 466,9 тыс. руб., прирост к показателю прошлого года — 47,7 тыс. руб. На третьем месте расположилась Новосибирская область, где долговая нагрузка находится на уровне 73,4%, при этом средний размер задолженности составил 564,1 тыс. руб. (+25,6 тыс. руб.).

В Алтайском крае индикатор долговой нагрузки достиг 65,3%, средняя задолженность — 362,2 тыс. руб. (+10,2%). В Омской области этот показатель составил 63,7%, при этом средний объем задолженности превысил 421,1 тыс. руб. (21,1 тыс. руб.). Немногим меньше в Хакасии — 62,1%, 450,7 тыс. руб. (+22,9%) и Приангарье — 57,4%, 504 тыс. руб. (+16,6 тыс. руб.).

Еще в трех регионах СФО индикатор долговой нагрузки оказался менее 55%: в Томской области — 54,7%, средний объем задолженности составил 428,2 тыс. руб. (+9,1 тыс. руб.), Кузбассе — 53,6%, 426,7 тыс. руб. (+16 тыс. руб.), Красноярском крае — 52,1%, 498,3 тыс. руб. (+3,8 тыс. руб.).

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе этого года спрос на микрозаймы в Сибири по сравнению с декабрем 2024-го снизился на 4% после введения регуляторных ограничений. В годовом выражении число выданных займов «до зарплаты» снизилось на 2%.

Александра Стрелкова