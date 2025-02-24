Макрон перед визитом в США созвонился с лидерами стран ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение нескольких часов 23 февраля провел телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС и руководителями европейских институтов власти. Вскоре он отправится в США для беседы с президентом страны Дональдом Трампом.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters
Участниками телефонных переговоров были:
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- председатель Евросовета Антониу Кошта,
- канцлер ФРГ Олаф Шольц,
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
- премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы стремимся к тому, чтобы мир вернулся на Украину справедливым, прочным и долгосрочным образом, а безопасность европейцев была укреплена в ходе всех предстоящих переговоров»,— сообщил господин Макрон в X.
По данным Politico, президент Франции отправится в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 24 февраля. В этот же день, как отмечает издание, в Киев прибудет европейская делегация, в которую войдут фон дер Ляйен, Кошта, лидеры Испании, стран Северной Европы и Балтии и других государств, включая страны НАТО, не входящие в ЕС.