Макрон перед визитом в США созвонился с лидерами стран ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение нескольких часов 23 февраля провел телефонные переговоры с лидерами нескольких стран ЕС и руководителями европейских институтов власти. Вскоре он отправится в США для беседы с президентом страны Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Участниками телефонных переговоров были:

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

председатель Евросовета Антониу Кошта,

канцлер ФРГ Олаф Шольц,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы стремимся к тому, чтобы мир вернулся на Украину справедливым, прочным и долгосрочным образом, а безопасность европейцев была укреплена в ходе всех предстоящих переговоров»,— сообщил господин Макрон в X.

По данным Politico, президент Франции отправится в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 24 февраля. В этот же день, как отмечает издание, в Киев прибудет европейская делегация, в которую войдут фон дер Ляйен, Кошта, лидеры Испании, стран Северной Европы и Балтии и других государств, включая страны НАТО, не входящие в ЕС.