Чемпион умер, да здравствует чемпион!

В центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» убедительно обыграл «Манчестер Сити». Победив со счетом 2:0, команда Арне Слота сделала еще один шаг к чемпионству: ближайшего преследователя — лондонский «Арсенал» — она опережает на 11 очков при одном «лишнем» матче. А уже, кажется, отказавшийся от защиты прошлогоднего титула «Манчестер Сити» отстал от лидера аж на 20 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dave Thompson / AP Фото: Dave Thompson / AP

В этом матче «Манчестер Сити» был узнаваем. Это была не та команда, которая осенью довела домашнюю беспроигрышную серию до 52 встреч, превратив Etihad Stadium в один из самых сложных выездов сезона для любого оппонента. Это была та команда, о глубоком кризисе которой не устают говорить и писать все спортивные издания. Английские СМИ ее воскресное выступление описывали примерно теми же словами, что ее вылет из Лиги чемпионов в середине недели: «пресное», «безвольное». Выступление «Ливерпуля», наоборот, впечатлило местные медиа настолько, что они заговорили о его «досрочной коронации». За счет выездной победы над действующим обладателем трофея Премьер-лиги он сделал еще один большой шаг на пути к 20-му в истории клуба титулу чемпиона Англии. А два десятка побед в высшем дивизионе страны есть только у «Манчестер Юнайтед» — исторического соперника «Ливерпуля».

Открыть счет в воскресном матче «Ливерпулю» помог хитро разыгранный угловой. Алексис Макаллистер низом послал мяч на ближнюю штангу, а Доминик Собослаи мягким «слепым» пасом вывел на ударную позицию Мохаммеда Салаха. Находящийся в феноменальной форме египтянин пробил точно.

«Сити», к перерыву владевший мячом 68%, топтавшийся вокруг штрафной «Ливерпуля» почти весь тайм, выглядел тоскливо и явно страдал от дефицита идей. Три одинаковых прострела левого вингера Жереми Доку перекусила защита гостей. Других идей не появлялось. А когда тонкое решение наконец нашлось и стенка, разыгранная Рико Льюисом и Филом Фоденом, подарила голевую возможность Омару Мармушу, линейный сигналом об офсайде умерил пыл трибун. Через считаные минуты «Ливерпуль», второй раз сбегав в нападение, удвоил преимущество в счете. Теперь уже Салах ассистировал Собослаи.

Очередным плодотворным матчем 32-летний египтянин усилил свою заявку на «Золотой мяч». В 38 играх сезона во всех соревнованиях у него 30 голов и 21 результативная передача.

После второго пропущенного мяча «Сити» совсем отчаялся и перешел на дальние выстрелы: из восьми ударов, нанесенных за первый тайм, таких было семь. Их качество только подчеркивало беспомощность манчестерцев. Особенно выделилась атака Кевина де Брёйне, пустившего мяч куда-то в сторону углового флажка.

Во второй половине игры моментов стало побольше на обоих концах поля. «Сити» рисковал и пару раз смог проникнуть вглубь штрафной площади противника. «Ливерпуль» получал больше пространства для контратак. И если бы не мизерный офсайд, в который забрался Собослаи, счет еще на исходе часа игры мог бы стать крупным. Но третий гол гостей был отменен, а остаток матча не запомнился почти ничем.

«Ливерпуль» хладнокровно довел дело до победы — 2:0. Он продлил свою беспроигрышную серию в первенстве страны до 23 матчей и приблизился к чемпионскому титулу на расстояние вытянутой руки. Теперь у лидера 64 очка. Занимающий второе место в английской Премьер-лиге «Арсенал» в субботу оступился в домашнем дерби против «Вест-Хэма» (0:1) и отстает от фаворита уже на 11 зачетных баллов. Это колоссальная разница даже невзирая на то, что столичный клуб сыграл на матч меньше и у претендентов на чемпионство еще остается одна очная встреча.

«Сити» потерпел 14-е поражение в нынешнем сезоне (больше 12 матчей в рамках одного сезона команда Пепа Гвардиолы прежде не проигрывала).

При этом на счету манчестерцев к началу весны нет ни одной победы над командами, которые без натяжки можно назвать топовыми (включим в эту подборку «Ливерпуль», «Арсенал», «Интер», ПСЖ и «Реал»): две ничьи и шесть поражений с общим счетом 8:23.

Заключительные 12 туров сезона команда Гвардиолы проведет в крайне напряженной схватке за попадание в верхнюю четверку турнирной таблицы, дающее право выступать в Лиге чемпионов — престижнейшем из континентальных состязаний. За пределами этой зоны «Сити» не оказывался с 2010 года. Сохраняет он место в топ-4 и сейчас, но лишь едва. Манчестерский клуб идет четвертым с 44 очками. Чуть выше — «Ноттингем Форест» (47), чуть ниже — «Ньюкасл» (44), «Борнмут», «Челси» (по 43) и «Астон Вилла» (42).

Роман Левищев