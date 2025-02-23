В Татарстане пожарный извещатель помог спасти многодетную семью

В поселке Уруссу Татарстана пожарный извещатель спас многодетную семью. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС России.

На кровле дома семьи началось возгорание, и извещатель сработал на задымление, что позволило семье вовремя покинуть жилище. Устройство было установлено бесплатно по социальной программе.

Мать вместе с пятью детьми возрастом от 2 до 12 лет сумели выйти на улицу и вызвать МЧС. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание площадью 70 кв. м. В тушении участвовали восемь сотрудников и четыре единицы техники ведомства.

Влас Северин