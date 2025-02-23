Reuters узнало, какие страны ЕС настороженно относятся к конфискации активов РФ

Несколько стран Европейского союза выразили готовность обсудить конфискацию российских замороженных активов, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, к этой идее настороженно относятся власти Германии, Франции, Бельгии, а также Европейский центральный банк. Они предупредили о возможных юридических последствиях, а также о негативном эффекте на статусе евро как резервной валюты.

По данным Reuters, власти Эстонии направили странам ЕС документ, в котором представлен механизм конфискации российских активов. По словам собеседников агентства, эту тему министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить уже завтра, 24 февраля.

После начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Евросоюз в прошлом году начал передавать Киеву доходы от российских активов в виде кредитов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Euroclear подрос на процентах».