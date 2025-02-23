На продажу выставлен еще один актив обанкротившейся пермской агрогруппы «Ашатли»

Производственно-технологический комплекс ООО «Шляпники» (входит в агрохолдинг «Ашатли») выставлен на повторные торги. Как свидетельствуют данные fedresurs.ru, в рамках открытого аукциона реализуются три лота общей стоимостью 88,9 млн руб. В том числе на продажу выставлены два жилых здания площадью 125,7 кв. м и 34 кв. м в Ординском районе Прикамья, а также транспортная техника и земельные участки. Победитель торгов будет определен 3 марта.

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Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей «Ашатли» создан в 2004 году. В холдинг входит девять юрлиц (все — ООО): «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

Самой крупной фермой агрохолдинга управляет ООО «Пихтовское» в Частинском районе. В 2023 году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Повторные попытки продать активы также не имели успеха по аналогичным причинам. По данным «Ъ-Прикамье», компании «Шляпники» и «Пихтовское» собирался выкупить соучредитель ООО «ТД “Айсберг”» и ООО «Айсберг Модерн» Александр Кириленко для объединения их в единый агрохолдинг.