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Коммерсантъ FM
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В Финляндии отвергли идею открыть границу с Россией из-за «потока мигрантов»

Финляндия не планирует возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Причиной такого решения он назвал опасения финских властей относительно возможных попыток России использовать миграционный поток как инструмент давления.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Граница останется закрытой. У нас есть основания полагать, что Россия может вновь использовать миграцию как инструмент давления»,— сказал глава Минобороны Финляндии в интервью изданию Keskisuomalainen. Он также сообщил о необходимости ужесточить контроль в сферах безопасности границ, телекоммуникации и недвижимости.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».

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