В Финляндии отвергли идею открыть границу с Россией из-за «потока мигрантов»

Финляндия не планирует возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Причиной такого решения он назвал опасения финских властей относительно возможных попыток России использовать миграционный поток как инструмент давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

«Граница останется закрытой. У нас есть основания полагать, что Россия может вновь использовать миграцию как инструмент давления»,— сказал глава Минобороны Финляндии в интервью изданию Keskisuomalainen. Он также сообщил о необходимости ужесточить контроль в сферах безопасности границ, телекоммуникации и недвижимости.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».