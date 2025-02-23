В Финляндии отвергли идею открыть границу с Россией из-за «потока мигрантов»
Финляндия не планирует возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Причиной такого решения он назвал опасения финских властей относительно возможных попыток России использовать миграционный поток как инструмент давления.
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«Граница останется закрытой. У нас есть основания полагать, что Россия может вновь использовать миграцию как инструмент давления»,— сказал глава Минобороны Финляндии в интервью изданию Keskisuomalainen. Он также сообщил о необходимости ужесточить контроль в сферах безопасности границ, телекоммуникации и недвижимости.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища.
Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».