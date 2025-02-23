Синоптики предупредили о морозах до 5 градусов в Сочи и Сириусе

В Сочи и федеральной территории Сириус 24 февраля ожидаются заморозки до минус пяти градусов, гололедица и сильный снег с налипанием на провода и деревья. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для борьбы со снежными заносами в Сочи организована круглосуточная работа 150 единиц спецтехники и 160 сотрудников дорожных служб. По указанию мэра Сочи Андрея Прошунина к расчистке дорог привлечены все городские службы и пр.

Лия Пацан