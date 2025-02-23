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Коммерсантъ FM
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На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

В ходе мониторинга береговой линии города-курорта Анапы в зоне чрезвычайной ситуации выявлены новые незначительные выбросы нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: @opershtab23

Фото: @opershtab23

Скопления мазута, вынесенные морем на берег, обнаружены на пляже оздоровительного центра «Премьера» в Анапе, а также на одном из пляжей курортного поселка Джемете. Неподалеку от детского лагеря «Жемчужина России» из-за сильного ветра на берегу появились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.

Уборка пляжной полосы Анапы продолжается. Спасатели и волонтеры чистят песок вручную, на некоторых участках применяются специальные устройства для просеивания песка с удалением застывших нефтепродуктов. Водолазы собирают застывшие массы мазута на дне моря и отправляют мешки с мазутом на утилизацию.

Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря 2024 года после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. По оценке специалистов, в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. На территории города-курорта Анапы, Темрюкского района Краснодарского края, а также в ряде населенных пунктов Крыма продолжает действовать режим ЧС.

Подробнее о ситуации в Черном море — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Анна Перова, Краснодар

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