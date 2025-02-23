Власти Австралии оштрафовали Telegram на $600 тыс. за срыв дедлайна

Австралийский интернет-регулятор eSafety оштрафовал сервис Telegram на 958 млн австралийских долларов (более $600 тыс.) за нарушение срока ответа по запросу о мерах по борьбе с террористическим и иным незаконным контентом. Об этом сообщает The Australian.

Как сообщается, в марте прошлого года eSafety запросил у ведущих интернет-платформ информацию о том, как они выявляют и удаляют контент, связанный с террористической деятельностью, экстремизмом, сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних и др. Был установлен и предельный срок для ответа — 6 мая 2024 года.

Как теперь говорит глава eSafety Джули Инман Грант, Telegram ответил на запрос только 13 октября, нарушив установленный дедлайн более чем на пять месяцев.

Суровое наказание связано, по словам госпожи Грант, с тем, что отсутствие ответа серьезно нарушило работу регулятора. «Выяснение того, в чем и как могут недорабатывать такие платформы, как и выяснение того, где они добиваются успеха, жизненно важно для защиты общества и повышения стандартов безопасности по всей индустрии»,— заметила она.

У Telegram есть 28 дней для того, чтобы уплатить штраф, попросить об отсрочке уплаты или опротестовать решение регулятора.

Виктор Буй