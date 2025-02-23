В НАТО назвали ключевые уроки украинского конфликта

Конфликт на Украине изменил представление о ведении боевых действий, рассказали изданию Business Insider (BI) бывшие и нынешние чиновники стран—членов НАТО. Так, министр обороны Польши Пол Йонсон заявил, что одним из ключевых уроков происходящих событий стала необходимость разработки «одноразового» автономного вооружения, в том числе дешевых беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Йонсон

Фото: Roman Koksarov / AP Пол Йонсон

Фото: Roman Koksarov / AP

«Это аспект современной войны, который стал очевидным и играет очень важную роль на поле боя на Украине»,— пояснил господин Йонсон. BI приводит и комментарий министра обороны Дании Троэльса Лунна Поульсена. Он определил в качестве урока украинского конфликта способность страны производить экономически эффективное оружие, достигая при этом уровня, сравнимого с дорогостоящими европейскими системами.

Издание отмечает, что для «ведения крупных, затяжных конфликтов» требуется нечто большее, чем «изысканное оружие», поэтому будущие противостояния рассматриваются НАТО в контексте «войн дронов». США, как утверждает BI, также заинтересованы в массовом применении более дешевых беспилотников.

Подробнее о ситуации в зоне боевых действий — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».