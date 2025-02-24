Рецепты утоления кадрового голода

Согласно последней статистике Росстата, в стране сложился беспрецедентный уровень безработицы: 2,3%. Северная столица показывает и того меньше: 1,5%. Практически все отрасли испытывают нехватку специалистов. Как решить проблему кадрового голода, чем удержать специалиста, представители власти и бизнеса обсудили на круглом столе, организованном ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес и власть «охотятся» за студентами, а специалистов удерживают соцпакетами

Фото: Дмитрий Многолет Бизнес и власть «охотятся» за студентами, а специалистов удерживают соцпакетами

Фото: Дмитрий Многолет

Обучить специалиста

В последнее время главной стратегией найма квалифицированных кадров является набор студентов из вузов, колледжей, технологических училищ и других учебных учреждений и дообучение их на месте производства. Таким образом удается буквально вырастить специалиста под конкретные задачи предприятия. Заместитель руководителя Госинспекции труда в Санкт-Петербурге Ольга Казанцева отметила, что последние годы их специалисты разрабатывают совместно с университетами и бизнесом образовательные программы. Подписано 15 соглашений с ведущими вузами города, в рамках которых студенты получают практические навыки на предприятиях. В результате производственные компании получают специалистов, которые после вуза сразу могут приступить к работе.

Кроме того, действуют региональные и федеральные инициативы, подразумевающие разные форматы профориентации, стажировок для специалистов предприятий и возможности опережающего обучения населения. По словам начальника отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмилы Колдуновой, пользуется спросом региональный проект опережающего обучения.

«Мера популярная, и в 2025 году будет увеличен бюджет на данную программу до 1,5 млн рублей»,— подчеркивает госпожа Колдунова. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» обучение прошли за два года 1,8 тыс. человек.

«Стоит отметить, что с 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе РФ будет официально закреплен термин "наставник" и урегулирована оплата труда. Такой механизм уже давно используется, дает свои положительные результаты и мотивирует как новых, так и опытных сотрудников»,— добавила госпожа Казанцева.

Бизнес действительно более добросовестно и осознанно стал подходить к организации условий труда работника, отмечает Ольга Казанцева. А надзорные органы, в свою очередь, больше придерживаются тактики проведения профилактики и выдачи предостережений по недопущению нарушений, нежели карательного «меча». Так, в 2024 году было проведено на 30% больше профилактических мероприятий (свыше 32 тыс.), чем в 2023 году. При этом 20% профвизитов проводится по инициативе работодателя. Со стороны работников часты обращения по невыплате зарплаты, некорректному оформлению трудовых отношений и нарушениям, связанным с охраной труда. 60% обращений урегулируется путем проведения профилактических мероприятий.

Престиж и стимул

В среднем доля неукомплектованности штата в компаниях сегодня составляет 20%, привел цифры председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Многие компании идут в вузы и набирают студентов с первого курса, другие создают собственные академии кадров на предприятии, как сеть «Теремок». Но есть и те, кто не хочет вкладываться в образование из-за рисков, что выученного специалиста могут забрать конкуренты. «Однако это не должно быть преградой»,— думает господин Панов. Кроме того, бизнесу и власти необходимо заниматься повышением престижности рабочих профессий в глазах молодежи.

Дмитрий Панов обратил внимание, что при поддержке губернатора Александра Беглова была создана рабочая группа «Кадры», в которую вошли представители критически значимых предприятий. Сейчас там прорабатываются возможности создания промышленно-образовательных комплексов для подготовки кадров, интеграции в рабочие процессы некоторых категорий граждан (школьников, людей предпенсионного и пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями).

Директор по персоналу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Мария Ермак заметила, что благодаря грамотной PR-стратегии в компании неукомплектованность штата составляет 7%, что является нормой. Такого показателя удалось добиться за счет того, что была проведена работа по привлечению студентов. А также за счет сильной корпоративной культуры, потому что только одним повышением зарплаты мотивировать сотрудников не удастся.

Руководитель центра привлечения талантов фармкомпании «Вертекс» Екатерина Шевченко добавила, что дефицита кадров компании удалось избежать также за счет привлечения студентов. «Однако мы пошли дальше — в школы. Я прихожу на классный час и рассказываю о процессе производства лекарственных препаратов, о рабочих профессиях и т. д. И есть шанс, что в будущем дети пойдут в данную сферу»,— сообщила спикер.

Директор по организационному развитию и управлению проектами АО «Группа "Илим"» Светлана Лазариди отметила, что около 80% рабочих специальностей в компании воспитывают сами: «Мы делаем ставку на внутреннюю ротацию, строим карьерные треки. Кроме того, в этом важна история преемственности, поколенчества».

Директор по персоналу АО «Машиностроительный завод "Армалит"» Николай Рогачев обратил внимание на необходимость мотивации сотрудников не только повышением зарплаты, ведь оно имеет ограниченный ресурс и бизнесу невозможно в существующих реалиях бесконечно ее повышать. Поэтому нужно работать с другими инструментами.

Здоровый сотрудник

Участники круглого стола сошлись во мнении, что сегодня бизнес не только стимулирует кадры деньгами, но и старается удовлетворить потребности сотрудника: базовые (компенсация или оплата жилья, транспорт, обеды), в признании (обучение, повышение квалификации, карьерный рост), в безопасности и хорошем самочувствии (сертификаты в фитнес-клубы, соцпакет). Важным вопросом становится сохранение и поддержка здоровья сотрудника. Для этого работодатели внедряют различные программы, чтобы не потерять кадры из-за заболеваний.

Более подробно о соответствующих корпоративных программах рассказал заведующий отделом мониторинга здоровья населения, муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Репешов.

«Приоритетной задачей государственной политики и системы здравоохранения является содействие здоровому образу жизни, где ключевую роль играют адаптированные к коллективам корпоративные программы укрепления здоровья. Не всегда человек может прийти к полному соблюдению ЗОЖ, что особенно сложно сделать среди людей, подверженных вредным привычкам, например, заядлых курильщиков. В этом случае даже минимальные усилия, инициированные работодателем, могут способствовать оздоровлению сотрудников, включая поддержку физической активности, правильное питание и стимулирование отказа от курения. При этом для курильщиков, не мотивированных на отказ, возможно рассмотреть новые технологии, которые имеют потенциал к снижению вредного воздействия токсичного табачного дыма на организм человека, например, системы нагревания табака. Переход от запретов к научно обоснованным решениям, применение риск-ориентированного регулирования в отношении продукции с доказанным сниженным вредом может стать важным инструментом для помощи таким сотрудникам, а также поможет в снижении бремени хронических неинфекционных заболеваний в целом»,— сказал господин Репешов.

По словам спикера, внедрение полноценных корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах и профилактике заболеваний могут улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, повысить производительность труда, способствовать созданию здорового микроклимата, социальной сплоченности, здоровой рабочей атмосферы, повышению лояльности и сокращению текучести кадров, что делает это выгодным как для работников, так и работодателей.

Есть реальные результаты внедрения таких программ. Например, на АО «Адмиралтейские верфи» на 57,3% произошло сокращение числа случаев уходов на больничный, а также наблюдается снижение числа случаев признания профнепригодности, инвалидизации работников и досрочного выхода на пенсию. В СПб ГУП «Петербургский метрополитен» удалось сократить траты на медобслуживание и увеличить производительность труда.

Главный внештатный специалист-профпатолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Чащин раскрыл проблематику медицинских осмотров на предприятиях. «Высокая социальная значимость проблемы сохранения здоровья, профессионального долголетия работников, занятых в ключевых отраслях и производственных процессах, определяет необходимость пересмотра парадигмы взаимоотношения кадровой службы и службы охраны труда и здоровья на предприятиях, стимулируют нас к переходу от дежурных врачей к полноценной системе охраны здоровья на основе новых цифровых медицинских технологий. Проблема усугубляется тем, что в сфере здравоохранения есть дефицит квалифицированных кадров, который, по данным Минздрава России, составляет более 25 тыс. врачей, в том числе узких специалистов, привлекаемых к проведению диспансеризации работников промышленных предприятий. Также необходим пересмотр некоторых методологических подходов к организации профилактических медицинских осмотров, в том числе в части участия врачей цеховых участков, медико-санитарных частей предприятий в процессах маршрутизации пациентов по результатам осмотров. Необходимо внедрение новейших цифровых технологий для повышения эффективности работы врачей и получения доступа кадровой службы и руководителей к достоверной информации о профиле здоровья их работников, что позволит принимать управленческие решения на другом качественном уровне, в том числе при разработке мероприятий по снижению профессиональных и иных рисков на конкретном предприятии»,— прокомментировал господин Чащин.

Спикер подчеркнул, что в Санкт-Петербурге более десяти лет проводится совместная работа с участием врачей-профпатологов по расследованию несчастных случаев на производстве от общих заболеваний. Данная работа проводится по инициативе Государственной инспекции по труду и лично курируется главным государственным инспектором труда Игорем Беляевым.

В конце дискуссии спикеры пришли к выводу, что для решения кадрового вопроса необходимо тесное взаимодействие власти, бизнеса, надзорных органов и учебных учреждений. При мотивации и удержании специалистов важно использовать не только «рубль», но и нематериальные инструменты, улучшающие условия труда. И, пожалуй, самыми важными задачами становятся поддержка здоровья сотрудников и приобщение их к здоровому образу жизни различными методами.

Алла Михеенко