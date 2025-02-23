В Испании раскрыли масштабную сеть торговли людьми

Испанская полиция сегодня, 23 февраля, сообщила о ликвидации масштабной сети по торговле людьми и принуждению женщин к проституции. По данным полиции, за последний год через нее прошло около тысячи женщин. В ходе операции освобождены 48 женщин. Были задержаны 48 подозреваемых, в том числе трое предполагаемых лидеров группировки — два колумбийца и один испанец.

Злоумышленники «нанимали» женщин в основном в странах Латинской Америки, «чаще всего в Колумбии и Венесуэле», им обещали работу в Испании уборщицами или сотрудницами салонов красоты. Однако по прибытии в Испанию они оказывались в клубах, где их принуждали к занятию проституцией, за ними постоянно следили.

Яна Рождественская